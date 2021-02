Voor NACON en Cyanide was het gisteren een heugelijke dag. Toen kwam hun nieuwste titel, Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, op de markt. Zoals dat tegenwoordig hoort, gaat dat samen met een lanceringstrailer. Deze check je onder dit bericht.

In Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ben je een weerwolf die de strijd aangaat tegen een groot bedrijf, dat er duistere zaken op nahoudt. Je special gave kan je op twee manieren gebruiken: om ongezien langs vijanden te komen of om alles in stukken te scheuren. Welke je kiest is aan jou.