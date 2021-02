De vorige twee Hitman-delen werden na de launch voorzien van aardig wat extra content. IO Interactive zal hetzelfde gaan doen met het recent verschenen Hitman III.

De ontwikkelaar laat weten dat er deze maand in ieder geval elke week nieuwe content zal worden toegevoegd aan de game. Er is nu al een ‘Escalation’ beschikbaar, genaamd ‘The Baskerville Barney’. Twee weken later zal de volgende Escalation worden aangeboden. De ‘Elusive Target’ keert ook weer terug en de eerste zal tussen 26 februari en 8 maart te vinden zijn op de Sapienza map.

Buiten de extra content staat er voor februari ook een update op stapel, die wat problemen zal oplossen en aanpassingen zal doorvoeren. Hoe de roadmap er precies uitziet kan je hieronder bekijken. Daaronder wordt deze duidelijker gemaakt door middel van een video.