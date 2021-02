Ben jij een fan van LEGO én van Sonic the Hedgehog? Dan hebben we zeer goed nieuws voor je! Er komt namelijk een LEGO set uit van deze blauwe egel. Ooit is er al eens zo’n set verschenen, maar die bestond alleen uit Sonic, een autootje en een vliegtuig. Nu krijg je onder andere ook Dr. Eggman en de set zal elementen van de Green Hill Zone bevatten.

Het was een 24-jarige SEGA-fan die met het idee op de proppen kwam om deze set te laten maken. Ze heeft het concept geüpload naar het LEGO ideeën platform en dat concept kreeg steun van maar liefst 10.000 mensen, waarna LEGO contact met haar opnam om het te verwezenlijken.

Voor nu zijn er al enkele foto’s beschikbaar die het voorlopige conceptontwerp weergeven en meer nieuws hopen we te krijgen in juni, wanneer Sonic 30 kaarsjes uitblaast.