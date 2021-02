Vanaf vandaag kan iedereen genieten van Haven, een RPG in de breedste zin van het woord, waarin een koppel besluit om hun vorige levens achter te laten om zich te wagen aan een avontuur op een vreemde planeet. Zoals hier reeds aangegeven, verscheen Haven eerder al op de PS5, Xbox Series X|S en pc.

Deze game zou ook naar de PlayStation 4 en Nintendo Switch komen, al was het wat later. Dat is nu een feit, vlak voor Valentijn, waarvoor deze game uitermate geschikt is. De game kan zowel solo als in coöp gespeeld worden en wij waren alvast tevreden over de PS5-versie, zoals je in onze review kan lezen.

Overleven is de boodschap en dus zal je voorraden en rantsoen moeten verzamelen, je schip moeten repareren en rekening moeten houden met verschillende bedreigingen. Verder zal je vredevol over de planeet zweven en zal je dialoogkeuzes moeten maken in één van de vele gesprekken tussen de tortelduifjes Yu en Kay.

De onderstaande trailer geeft je alvast een idee van wat je kan verwachten.