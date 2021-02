De oprichter en CEO van Bethesda, Robert A. Altman, is overleden. Dit laat Bethesda via een bericht op Twitter weten. Altman is 73 jaar geworden en hij laat zijn vrouw en twee kinderen achter. De oorzaak van overlijden is niet bekendgemaakt door de uitgever.

In het bericht hieronder dat Bethesda deelde is ook een van de vele e-mails van Altman te lezen. De CEO van het bedrijf stuurde wekelijks een bericht naar alle medewerkers om met hen in contact te blijven.

Tot slot schrijft bekend journalist Jason Schreier op Twitter naar aanleiding van dit nieuws dat Altman erg geliefd was onder het Bethesda personeel en dat zij geschokt waren door het nieuws. Dat impliceert dat het overlijden toch ietwat onverwachts is gekomen.

We wensen de familie van Altman via deze weg veel sterkte toe.

We are deeply saddened to tell you of the passing of Robert A. Altman, our Founder and CEO. He was a true visionary, friend, and believer in the spirit of people and the power of what they could accomplish together. He was an extraordinary leader, and an even better human being. pic.twitter.com/FZFsVtHc5t

— Bethesda (@bethesda) February 4, 2021