DLC Special: Immortals: Fenyx Rising – A New God – Begin december 2020 kwam Ubisoft met een volledig nieuwe game: Immortals: Fenyx Rising. Een avontuur dat zichzelf niet al te serieus nam en zich afspeelde in het land van de Griekse goden. Met een goede variatie in de gameplay, de nodige humor en prachtige visuele stijl, wist Ubisoft ons te betoveren. Al voor de release werden er drie grote uitbreidingen beloofd en de eerste is inmiddels verschenen. Met veel plezier zijn we in dit nieuwe hoofdstuk gedoken en in deze special vertellen we je er meer over.

De volgende stap voor Fenyx

Als je Immortals: Fenyx Rising nog niet hebt (uit)gespeeld, dan raden we je aan deze eerste alinea in verband met wat spoilers over te slaan. Het avontuur speelt zich namelijk direct na de verhaallijn van de game af, waarbij Fenyx voor Zeus komt te staan om een plekje bij de goden te verdienen in het Pantheon. Dit heeft ze (in ons geval) meer dan verdiend, gezien ze het land van de goden gered heeft in de gewone game, maar zoals wellicht wel bekend is, zijn de goden stug en eigenwijs. Het bewijs dat Fenyx leverde is niet genoeg en dus komt ze voor een nieuwe reeks uitdagingen te staan en dat is waar jij de controle weer overneemt.

In een geheel nieuw gebied krijg je de opdracht om verschillende zogeheten ‘Trials’ te voltooien, die je toegewezen worden door de bekende goden uit de oorspronkelijke game. Aanvankelijk lijkt het alsof je twee of drie trials moet doorlopen, maar al snel blijkt A New God van een grotere omvang te zijn. Zo heb je ook een introductie trial om te kijken of je überhaupt geschikt bent om de uitdaging aan te gaan. Beetje open deur, want dat is Fenyx uiteraard, maar bij elkaar genomen zorgt dit ervoor dat je behoorlijk wat uitdagingen aan moet gaan wil je alles voltooien.

Vergelijkbaar met de kluizen

Ubisoft neemt het concept van de kluizen uit de gewone game mee naar deze uitbreiding. Waar de zogeheten kluizen – wat in feite puzzel- en soms combat dungeons zijn – daar nog her en der in de wereld kon vinden, worden ze nu overal in de nieuwe omgeving gepresenteerd en daar kan je aan deelnemen. Het doel is natuurlijk om elke kluis onder de benaming trial nu uit te spelen en jezelf te bewijzen aan de god in kwestie die ze aan je presenteert. Gaandeweg kun je her en der zijpaden nemen om extra kisten te openen, wat je nieuw gear en ander materiaal oplevert.

Met andere woorden: het is allemaal heel erg herkenbaar, want het voelt als een verlengstuk op de kluizen aan die we al gespeeld hebben. Maar om te voorkomen dat het in herhaling valt heeft de ontwikkelaar wel de nodige nieuwe elementen toegevoegd en die zorgen voor de frisse afwisseling binnen het geheel. Het gaat primair om platformen en het oplossen van puzzels. Dat betekent weer ballen verplaatsen, kisten meeslepen en op schakelaars zetten, bepaalde volgorde van druktegels reproduceren, enzovoort.

Aanvullende elementen zijn echter dat je bij het verplaatsen van kisten rekening zult moeten houden met het geleiden van elektriciteit, zodat je bijvoorbeeld een deur kan openen. Ook krijg je te maken met stukken waar je moet vliegen, waarbij het zaak is om al vliegend schakelaars te beschieten of objecten te verwijderen, zodat er een doorgang ontstaat. Verder zul je spelen met magneten en er komen zelfs Portal-achtige puzzels voorbij, waardoor de trials echt als een meerwaarde aanvoelen. Een belangrijk punt, want het is uiteindelijk natuurlijk simpelweg meer van hetzelfde, maar gelukkig met voldoende elementen om het interessant te houden.

Extra mogelijkheden

Gaandeweg het avontuur in deze uitbreiding krijg je ook te maken met extra mogelijkheden, want de vaardighedenset van Fenyx wordt uitgebreid. Om niet teveel prijs te geven zullen we er slechts eentje benoemen om een idee te geven: je krijgt op een gegeven moment de mogelijkheid in de originele game om een stenen kopie van jezelf te plaatsen. Dit bijvoorbeeld op schakelaars, wat in puzzels van pas komt. Dit is nog steeds mogelijk, maar nu kun je door een extra mogelijkheid wisselen tussen je echte gedaante en je stenen equivalent. Zo kun je dus op een hele makkelijke manier van hot naar her springen, waar natuurlijk weer puzzelelementen aan verbonden zijn.

Zo zijn er nog wel meer extra vaardigheden voor Fenyx en dat voegt nog een extra laag aan de al solide gameplay toe, waardoor het een vermakelijk geheel genoemd mag worden. Wel viel op dat de combat redelijk naar de achtergrond is geschoven. Het komt primair neer op puzzelen en platformen, waarbij je af en toe moet vechten. Waar dat in de gewone game nog redelijk een fifty-fifty balans had is dat nu beduidend meer. Voor de liefhebbers van de combat dus een stapje terug, de platform- en puzzelliefhebbers worden daarentegen op hun wenken bediend. Want als je de kluizen uit het origineel erg kon waarderen, dan kan je nu helemaal je lol op!

Conclusie

A New God is een prima uitbreiding voor Immortals: Fenyx Rising, die goed is voor pakweg 10 uur aan extra gameplay. Een zeer net aantal, dat zich voornamelijk op het puzzelen en platformen richt. Die aspecten waren in de gewone game al dik in orde en Ubisoft heeft dat nu verder uitgebreid met nieuwe elementen om het boeiend genoeg te houden. Dat maakt de uitbreiding tot een prima stukje aanvulling op wat er al staat en wat het afmaakt is een werkelijk schitterende omgeving. Het is dromerig, kleurrijk en stijlvol vormgegeven, waarbij de designers zichzelf eigenlijk weten te overtreffen. Dat gecombineerd met wederom een fijne soundtrack en goede voice-acting, maakt dat we A New God kunnen aanraden voor spelers van Immortals: Fenyx Rising.