In de afgelopen drie weken hebben we vrijwel elke week een nieuw personage van The King of Fighters XV voorbij zien komen. Deze wekelijkse trend wordt in stand gehouden, want SNK heeft nu ook het vierde personage onthuld. In deze trailer draait het allemaal om Iori Yagami, die nu zijn tijd in de schijnwerpers krijgt.

Yagami is makkelijk te herkennen aan zijn zwarte en rode kledingstijl. Looks zeggen natuurlijk niet alles en dat bewijst Yagami met zijn flinke hoeveelheid combo’s. Dit personage geeft je tegenstander geen moment rust met zijn agressieve vechtstijl en dat is zeker te zien in de onderstaande trailer.