Afgelopen jaar november kwam eindelijk het hoge woord eruit: de remaster van de Mass Effect trilogie is een feit. Sinds kort hoeven fans ook niet meer te gokken op wanneer de game verschijnt, want de releasedatum is vastgezet op 14 mei. Deze remaster zorgt zoals gebruikelijk voor visuele upgrades ten opzichte van het origineel en dat laat de onderstaande video duidelijk zien.

YouTuber Cyu1 heeft namelijk de eerder getoonde beelden van de remaster naast dezelfde scenes uit de originele trilogie gezet. Deze video geeft dus een helder beeld van de verschillen en die zijn zeker wel te zien. Zo is de belichting aanzienlijk verbeterd en ook zien we veel gezichten van personages die nu net wat beter uit de verf komen.