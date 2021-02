Volgende week worden onze dromen weer opgeslokt door de duisternis en alle blije beelden worden omgezet in nachtmerries. De release van Little Nightmares II zou daar iets mee te maken kunnen hebben!

Bandai Namco tracht ons goed voor te bereiden door de inzet van mentalist Derren Brown in de nieuwste trailer. Hij legt in de onderstaande video uit hoe nachtmerries ontstaan en hoe ze in elkaar zitten. Deze uitleg gaat gepaard met nieuwe gameplay en heel wat sfeervolle beelden.

De release van Little Nightmares II is op donderdag 11 februari.