Vandaag is het de officiële releasedag van NioH 2 Remastered, bijna een jaar na de originele release op de PS4. Zo’n release gaat altijd gepaard met een hoop nieuwe details en vergelijkingen naarmate de game in meer handen belandt en uitvoerig wordt getest.

Als het om laadtijden gaat heeft Team Ninja goed hun best gedaan, want de laadtijden zijn enorm ingekort. Ondanks dat er in NioH 2 slechts een klein stukje van de wereld wordt ingeladen per missie, waren de laadtijden aan de lange kant. Zo waren ze op de originele PS4 zo’n 13 seconden. Op de PlayStation 5 alvorens de laatste update verscheen, was het zo’n 8 seconden. En nu? Slechts 2 seconden! Bij lange na niet genoeg tijd om de tips op het scherm te lezen.

Een directe vergelijking van alle versies zie je in de video hieronder.