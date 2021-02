Voor iedereen die geduldig heeft gewacht tot de release van de superieure versie van NioH en NioH 2 is het wachten eindelijk over. Vanaf vandaag kun je in hogere resolutie en fps aan de slag en hoef je bij lange na niet zo lang te wachten tijdens laadschermen.

Zoals gewoonlijk wordt de release van een nieuwe game gevierd met een launch trailer en die kun je hieronder even bekijken. Ons oordeel over de collectie wordt op dit moment geveld, maar we willen hier wel goed de tijd voor nemen. Verwacht ons inzicht over de collectie in een special binnenkort.