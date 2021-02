Een jaarlijks vast gegeven is de release van een nieuwe Call of Duty. Dat zal dit jaar niet anders zijn, want bij de presentatie van de kwartaalcijfers heeft Activision aan de aandeelhouders laten weten dat er weer een nieuw deel in de pijplijn zit. Dit nieuwe deel zal eind dit jaar moeten verschijnen.

Verdere details zijn niet bekendgemaakt, dus het is even afwachten wie de ontwikkelaar is van dit deel. Sinds 2014 rouleerde Activision over drie ontwikkelaars, maar opvallend genoeg was Treyarch eind vorig jaar na twee jaar alweer terug. Dit terwijl het de ‘beurt’ was aan Sledgehammer Games.

Het is dus even de vraag wie ditmaal verantwoordelijk is voor de nieuwe Call of Duty, waar we waarschijnlijk pas rond de zomer achter zullen komen. Veel eerder verwachten we immers niet de onthulling, afgaande op afgelopen jaren.