Sony heeft al sinds de release van de PlayStation 5 moeite om aan de grote vraag te voldoen. Niet omdat het Sony ontbreekt aan productiecapaciteit, maar de schaarste in onderdelen zorgt voor een relatief trage vooruitgang. Ook AMD, een van de leveranciers, heeft hiermee te maken en schetste een scenario dat het nog tot de tweede helft van 2021 zal duren voordat hun productiecapaciteit is toegenomen.

Inmiddels is de console 4.5 miljoen keer verscheept en daarmee ligt het ondanks alles nog op schema voor het gestelde doel van 7.6 miljoen verscheepte units. Dit doel moet voor het einde van het fiscale jaar gehaald worden, wat 31 maart 2021 is. Sony kijkt echter ook vooruit en heeft als volgend doel gesteld 14.8 miljoen units te verschepen in het komende fiscale jaar. Dat loopt van 1 april 2021 tot 31 maart 2022.

Sony verwacht ook dat de sterke vraag die nu aan de orde is zal blijven aanhouden. Sterker nog, Sony ziet een grotere vraag nu bij de PS5 dan destijds bij de PS4 het geval was, waardoor ze alles op alles zetten om een groter volume te produceren.

”About the supply situation of PS5, originally, our plan was that at the time of the PS4 launch, we try to exceed that level by 7.6 million units this fiscal year, and we are on track to achieve this,” zegt Totoki. “And for next fiscal year, we believe that there will be strong demand to continue. But compared to the original time, we try to procure components and the level of the second year of the launch of the PS4 at 14.8 million, we would like to exceed that level of PS4 when it comes to PS5. However, the level of demand by customers is so high for PS5, therefore, for various devices, we try to procure larger volume.“