Activision heeft tijdens de bekendmaking van hun cijfers ook over de nabije toekomst gesproken. Zo konden ze melden dat er dit jaar weer een nieuwe Call of Duty zal verschijnen, zoals je eergisteren kon lezen. Maar wat zit er nog meer in de pijplijn? Een concreet antwoord kwam daar niet op, maar wel gaf de uitgever een indicatie.

In de afgelopen jaren hebben ze meerdere remasters en remakes uitgebracht die stuk voor stuk zeer succesvol waren. Het is dan niet gek om daar op verder te varen, wat ze ook gaan doen. Dit jaar is Activision van plan om meerdere remasters uit te brengen die ze gaandeweg het jaar zullen onthullen. Het is dus even afwachten wat we ditmaal terug zullen zien keren.

Trekken ze weer een oudere Call of Duty uit de kast? Gaan ze door met Tony Hawk’s Pro Skater 3 en 4, of wordt het een van hun andere oudere games die een nieuw jasje krijgt? De tijd zal het leren. Wat zien jullie graag nog geremastered worden?