Het is al geruime tijd bekend dat er gewerkt wordt aan Diablo IV en Overwatch 2. Een release is echter niet duidelijk en zodoende werd Activision-Blizzard hiernaar gevraagd bij de presentatie van hun cijfers. Helaas konden ze geen duidelijke indicatie geven, maar wel hebben ze de verwachtingen enigszins getemperd.

Zowel Diablo IV als Overwatch 2 zullen niet dit jaar verschijnen. Dus we kunnen deze titels op z’n vroegst pas in 2022 verwachten. Gezien beide games echter al geruime tijd in ontwikkeling zijn, is het natuurlijk niet uitgesloten dat er dit jaar nieuwe beelden getoond gaan worden. Misschien zeer snel al, gezien Blizzcon 2021 op 19 en 20 februari dit jaar zal plaatsvinden, zij het digitaal.

Als er tijdens dat evenement beelden van de genoemde games getoond worden, dan lees je dat natuurlijk hier op PSX-Sense.