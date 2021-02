Sucker Punch blijft actief jagen op bugs in Ghost of Tsushima en ook patch 1.20, die nu te downloaden is, werkt hieraan mee. De patch zelf zal zo’n 683MB van je opslaggeheugen vragen en focust zich vooral op het uitroeien van bugs in “Ghost of Tsushima: Legends”, de multiplayer dus.

Sucker Punch gaf ons echter niet mee welke bugs dit dan precies zijn, maar een specifieke lijst met veranderingen volgt waarschijnlijk nog in de nabije toekomst. Patch 1.20 werd aangekondigd door middel van de onderstaande tweet.