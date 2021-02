Tussen al het nieuws rond Resident Evil 8 door, zou je bijna vergeten dat er momenteel ook een nieuwe Resident Evil film in de maak is. Deze film dient als een reboot van de franchise, nadat Milla Jovovich in 2016 afscheid nam van de reeks.

Een tijdje geleden werd aangekondigd dat de opnames van deze film inmiddels zijn afgerond en intussen hebben we een releasedatum gekregen: op 3 september 2021 zou de film in de zalen moeten komen. Uiteraard mogen we niet vergeten dat de toekomst voor cinema momenteel erg onduidelijk is, gezien de huidige pandemie. Schrik dus vooral niet als blijkt dat de film uiteindelijk toch uitgesteld wordt.

Een officiële titel of een trailer is momenteel nog niet vrijgegeven, maar waarschijnlijk zullen we hier niet erg lang meer op moeten wachten. We weten inmiddels wel al dat onder andere Kaya Scodelario, Hannah John-Kamen en Robbie Amell een rol zullen spelen in de film, dus dat klinkt enigszins veelbelovend!