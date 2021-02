De eigenlijke release van Guilty Gear -Strive- is nog enkele maanden van ons verwijderd, maar fans van de franchise kunnen deze maand al aan de slag met de beta van de game, die onlangs werd aangekondigd. Het gaat hier om een open beta, dus iedereen kan in principe in de game duiken. De beta zelf gaat van start op 19 februari om 04.00 uur en loopt tot 21 februari om 15.00 uur.

Wil je een dag eerder beginnen? Dat kan, daarvoor moet je je dan wel aanmelden en dat kan via deze link. De beta-codes voor vroegtijdige toegang zijn echter beperkt, dus wacht hier niet te lang mee!

De beta is bovendien beschikbaar op zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5 én cross-gen gameplay tussen beide consoles wordt ondersteund. Je krijgt toegang tot 13 personages met wie je aan de slag kan in verschillende modi, zowel online als offline. Als je nieuwsgierig bent naar welke modi de game zoal bevat, dan kan je de onderstaande trailer eens bekijken.

Guilty Gear -Strive- zelf verschijnt op 9 april.