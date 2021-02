Vorig jaar in september kondigde Ubisoft een remake van Prince of Persia aan, maar die werd relatief matig ontvangen. Met name door de visuele kwaliteit van de game, die niet bepaald indruk wist te maken. Niet heel lang na de aankondiging werd de remake uitgesteld van 21 januari naar 18 maart, maar ook dat blijkt te ambitieus.

Via sociale media heeft Ubisoft laten weten dat ze de game opnieuw uitstellen. Ditmaal wordt er geen nieuwe releasedatum genoemd, waardoor het team niet langer op een vaste deadline zit. De reden voor uitstel is zoals die zo vaak gegeven wordt: men heeft meer tijd nodig om de beoogde kwaliteit te realiseren en waarborgen. Liefhebbers van de Perzische prins zullen dus wat langer geduld moeten opbrengen.