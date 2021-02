Eind vorig jaar bracht Rockstar Games de nieuwe Cayo Perico Heist voor GTA Online uit. Sinds die release verschijnen wekelijks nieuwe updates met meer content en speciale promoties. De update van deze week maakt het nog een stuk aantrekkelijker om de nieuwe Heist te spelen.

Er is namelijk een ‘Bonus Payouts’ actie gaande, wat inhoudt dat je beloningen voor het voltooien van de finale van de Cayo Perico Heist verhoogd worden. Als je de Heist weet af te ronden, krijg je 50% extra GTA$ en RP. Dat is echter niet alles, want alle kosten voor het opzetten van de Heist komen nu tijdelijk te vervallen. Tevens krijg je nu 25% korting op de Kosatka Submarine, die als je hoofdkwartier functioneert voor de Cayo Perico Heist.

Met deze nieuwste update voor GTA Online is er ook opnieuw een extra voertuig aan de game toegevoegd. Het betreft de Mammoth Squaddie, die je hierboven afgebeeld ziet. Racefanaten doen er verder goed aan om Issi Classic Races te spelen, want met deze races krijg je nu tijdelijk drie keer zoveel GTA$ en RP als normaal. De Armored Enus Paragon R is de nieuwe hoofdprijs bij de Lucky Wheel in The Diamond Casino & Resort.

Rockstar geeft ook nog de Enus Yeti Cap weg aan iedereen die deze week inlogt bij GTA Online. Uiteraard zijn er ook weer nieuwe deals gelanceerd, waarvan je de details hieronder ziet.