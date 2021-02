Begin deze week verscheen Destruction AllStars exclusief voor de PlayStation 5 en de game is momenteel zonder extra kosten te downloaden voor iedereen met een PlayStation Plus-abonnement. Kort na de release doken er klachten op die te maken hadden met de voice-chat in de multiplayergame.

In Destruction AllStars was namelijk geen optie om de in-game voice-chat in één keer uit te schakelen en dus hoorde je standaard al je teamgenoten en tegenstanders in de lobby. Aangezien de DualSense controller een ingebouwde microfoon heeft, betekende dit in de praktijk dat veel spelers standaard te horen waren in de game en dat leidde tot ergernis.

Deze klacht heeft ontwikkelaar Lucid Games gelukkig snel aangepakt, want de studio heeft een kleine update voor Destruction AllStars uitgebracht waarmee het probleem voorlopig is opgelost. De hotfix heeft ervoor gezorgd dat voice-chat in de lobby nu standaard uitgeschakeld staat. De ontwikkelaar zegt aan verbeteringen voor de lange termijn te werken, maar in de tussentijd moet de overlast nu dus verholpen zijn. De update heeft ook nog wat problemen met crashes verholpen.