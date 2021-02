Square Enix organiseerde dit weekend voor het eerst een online ‘Announcement Showcase’ voor Final Fantasy XIV. Tijdens deze livestream werd zoals verwacht de volgende uitbreiding voor de MMO uit de doeken gedaan, maar Square Enix had ook nog next-gen nieuws in petto. Final Fantasy XIV krijgt namelijk een PlayStation 5-versie.

Eind vorig jaar liet Square Enix nog weten dat er geen plannen waren voor een PS5-upgrade voor Final Fantasy XIV, maar de MMO krijgt nu dus alsnog een eigen versie voor Sony’s next-gen console. De PS5-versie brengt uiteraard diverse verbeteringen met zich mee. Zo belooft Square Enix onder meer een sterk verbeterde framerate, snellere laadtijden en ondersteuning voor een 4K-resolutie.

De PS5-versie van Final Fantasy XIV lanceert op 13 april eerst in de vorm van een open beta. Het is nog niet duidelijk hoelang de beta precies duurt, maar later dit jaar zal de volledige versie worden uitgebracht na afloop van de beta. Spelers die een Final Fantasy XIV Online service account hebben en daarmee een licentie hebben voor de PS4-versie, kunnen gratis upgraden naar de PS5-versie.

Zoals vermeld werd ook de volgende uitbreiding voor Final Fantasy XIV onthuld. De DLC heet Endwalker en verschijnt dit najaar voor de PlayStation 5, PlayStation 4, pc en Mac. Endwalker vormt het slotstuk van het verhaal van Hydaelyn en Zodiark. De uitbreiding brengt een hoop nieuwe content en features met zich mee, zo blijkt uit het onderstaande overzicht.

Journey to Thavnair, the imperial capital of Garlemald, and even the Moon!

New Jobs: Sage and more

Level Cap Increase from 80 to 90

Expansive new areas, including Garlemald, Thavnair, and the city of Radz-at-Han.

A New Tribe: the Arkasodara

New threats, including Anima.

New Dungeons

New High-Difficulty Raid: Pandæmonium

Secrets Revealed in a New Alliance Raid Series

New Small-scale PvP Mode

An Additional “Trust” System ally: Estinien Wyrmblood

A New Residential District: Ishgard

Updates to the Gold Saucer

Relaxing Fun in Island Sanctuary

New Gear and Crafting Recipes

Expanded Horizons via the Data Center Travel System

Hieronder kun je nog een drietal trailers bekijken, waarin Square Enix de eerste beelden van de Endwalker uitbreiding en de PS5-versie van Final Fantasy XIV toont.

Endwalker aankondigingtrailer

Sage onthullingstrailer

PlayStation 5-versie