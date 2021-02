Sinds de Battle Royale-game Call of Duty: Warzone uitkwam – inmiddels bijna een jaar geleden – is al meermaals duidelijk geworden dat het een groot succes is. Tijdens een recente presentatie van de laatste kwartaalcijfers heeft uitgever Activision nog een reeks statistieken gedeeld waaruit opnieuw blijkt dat Warzone het nog altijd goed doet. Tevens werd vooruitgeblikt op de toekomstplannen voor de game.

Activision wist te melden dat in het hele jaar 2020, in totaal meer dan 250 miljoen mensen Call of Duty hebben gespeeld. Call of Duty: Warzone had hier een groot aandeel in. Zo bleek in december nog dat Warzone ruim 85 miljoen spelers had weten te trekken. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar alleen al, had de Call of Duty-serie als geheel maandelijks meer dan 100 miljoen actieve spelers. De lancering van Warzone en het recente Black Ops Cold War hebben dus voor indrukwekkende statistieken gezorgd.

Met dat in gedachten is het geen grote verrassing dat Activision tijdens de presentatie ook liet weten dat Warzone nog voor lange tijd een belangrijk onderdeel van de Call of Duty-serie zal blijven. President Rob Kostich gaf aan dat de uitgever door de integratie van Warzone met Black Ops Cold War veel geleerd heeft over dit proces. Activision hoopt dat hierdoor de integratie van Warzone met aankomende nieuwe games nog beter zal worden. Ook dit jaar zal er weer een nieuwe Call of Duty-game verschijnen, zo werd deze week duidelijk.

“Warzone is going to be front and center for us for a long time. And on that front, I’d like to take a moment to thank our players for their constant and continuous feedback on all aspects of the game. It’s something we listen to each and every day, and it’s important to our process.”

“Black Ops Cold War brought in a ton of content to Warzone. It had over 30 new weapons, new Operators, and a lot more. And this was a massive update that required a lot of resources on our side. And having gone through this integration now, we now have even a greater sense on how we can make these transitions work even better and smoother for all of our players in the future. And this is really important for us.”

“Now this is only strengthened our commitment to continue to bring compelling, new content to both premium and free to play players on a regular basis. And that said, we know our players expectations are very high for new content, and rightly so, we want to make sure we over deliver on that front as we move forward.”