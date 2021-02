De Battlefield-games staan bekend om grootschalige multiplayergevechten, waarbij ook destructie van de omgevingen een grote rol speelt. In de games is het mogelijk om diverse gebouwen, muren en andere objecten met de grond gelijk te maken. Dit leverde in het verleden indrukwekkende beelden op, maar tegelijkertijd zaten er altijd wel grenzen aan hoe ver de destructie ging. Een nieuw gerucht suggereert nu dat DICE met Battlefield 6 – zoals we het volgende deel voor het gemak noemen – nog een stapje verder gaat.

Via Twitter heeft Tom Henderson, een bekende naam die vaak kloppende informatie wist te lekken, hiernaar gehint. In twee berichten, die eigenlijk al voor zich spreken, suggereert Henderson dat we in Battlefield 6 meer gebouwen kunnen verwoesten dan ooit tevoren. Terwijl het in eerdere delen bijvoorbeeld mogelijk was om één specifieke wolkenkrabber in te laten storten, zou het in de aankomende game mogelijk zijn om veel meer gebouwen neer te halen. Dit zou de unscripted destructie vanzelfsprekend naar een geheel nieuw niveau tillen.

Eerder deze week bevestigde Electronic Arts nogmaals dat de volgende Battlefield-game aan het einde van dit jaar zal verschijnen, in ieder geval voor de next-gen consoles. De game zal in de aankomende lente onthuld worden en dan zullen we erachter komen of alle geruchten, zo ook de hints naar een hedendaagse setting, ook daadwerkelijk kloppen.