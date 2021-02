Is er nu wel of niet een Silent Hill reboot in de maak? We horen al een jaar lang allerlei geruchten over het wederoptreden van de populaire horrorreeks, doch deze draaiden steevast op niets uit. Zo vernamen we dat Sony en Konami de handen in elkaar geslagen hadden om het mistige stadje exclusief naar de PS5 te brengen. Klinkt best aannemelijk, maar Konami zelf ontkende het nieuws in alle mogelijke talen. Later dook dan weer het gerucht op dat een nieuwe Silent Hill onthuld zou worden op The Game Awards. Dit leidde vooral tot veel teleurstelling, toen de franchise ook daar geen enkel teken van leven gaf.

Je zou dan ook stilaan de hoop beginnen opgeven… ware het niet dat de hypothetische Silent Hill reboot maar blijft opduiken op onze radar. Dit keer is het componist Akira Yamaoka, die in een interview met Al Hub de vlammen opnieuw aanwakkert. Het muzikale genie – wiens huiveringwekkende werk in de vorige Silent Hill delen steevast verantwoordelijk was voor een overdosis kippenvel – hint daarin zeer duidelijk naar een nieuwe Silent Hill. De man beweert namelijk dat hij momenteel aan de soundtrack voor een nieuwe game werkt. En ja, het is volgens hem “dé game waar iedereen al zo lang op aan het wachten is”.

“You’ll probably hear something this summer, to be announced, and I think it’s the one you’re hoping to hear about. But we’re keeping it general at this point.”

Veel zekerheid biedt dit citaat uiteraard niet. Yamaoka kan voor eender welke game in de weer zijn en fanreacties gewoon verkeerd inschatten. Wat er na het interview gebeurde, doet ons echter vermoeden dat er meer aan de hand is. Het interview is namelijk offline gehaald. Op Twitter liet Al Hub weten dat een derde partij hen gevraagd heeft het gesprek met Yamaoka van hun website te verwijderen. Meer informatie wordt er niet gegeven, maar het lijkt erop dat Yamaoka zijn mond voorbij gepraat heeft. Waar rook is, is vuur… en je kan je mond alleen maar voorbijpraten als je effectief iets te zeggen hebt. Toch?