De hypemolen van Resident Evil 8: Village draait op volle toeren. Week na week vernemen we nieuwe details, die de horrorgame steeds beter uit de verf laten komen. Dit keer is het Peter Fabiano van Capcom die ervoor zorgt dat we weer net dat tikje enthousiaster zijn. In een interview met OPM UK heeft hij het onder andere over laadtijden, 3D audio en de speelduur van de game. En mocht het nog niet duidelijk zijn: de man heeft alleen maar mooie dingen te vertellen. Een kort overzicht:

De SSD van de PlayStation 5 zorgt ervoor dat Resident Evil 8: Village nagenoeg geen laadtijden zal bevatten. Spelers blijven dus de hele tijd ondergedompeld in het gruwelijke universum dat je scherm (ont)siert. Dit universum zal ook je trommelvliezen teisteren. De 3D audio zal er immers voor zorgen dat je oren vanuit elke mogelijke richting belaagd worden. Een precieze inschatting van speelduur wilde Fabiano dan weer niet geven… al liet hij wel uitschijnen dat Resident Evil 8 langer zal zijn dan het vorige deel.

Over de SSD van de PS5:

“[The SSD allows us to] virtually eliminat[e] load times, allowing players to keep the feeling of immersion[.]”

Over 3D audio:

“You’ll be fully bathed in audio from all directions.”

Over de speelduur:

“I’ll just say it’s much larger than what players experienced in Resident Evil VII: Biohazard.”