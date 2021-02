Call of Duty: Black Ops Cold War deed het prima aan de kassa. De game eindigde dan ook met stip bovenaan op de lijst met meest verkochte titels in 2020. Dat doet het beste vermoeden voor het volgende deel in de franchise. De Call of Duty van 2021 is weliswaar nog niet aangekondigd, maar het is al bevestigd dat de game in ontwikkeling is.

Toch verwacht Activision geen recordcijfers voor dat eerstvolgende deel. Chief Financial Officer Dennis Durkin geeft aan dat de uitgever voorzichtig wil zijn. Daarom gaan ze ervan uit dat de verkoopcijfers de komende jaren zullen afnemen. Zelfs als dit het geval is, hoeft Activision zich echter geen zorgen te maken. Call of Duty zal sowieso geld blijven binnenrijven.