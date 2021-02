Voor de IKEA-liefhebbers onder ons hebben we goed nieuws, want de Zweedse meubelgigant heeft een assortiment aan meubelen uitgebracht dat specifiek gericht is op gamers. Het assortiment werd gerealiseerd in samenwerking met “Republic of Gamers” en beslaat in totaal zes categorieën: HUVUDSPELARE, UTESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UPPSPEL en LÅNESPELARE. Sterker nog: deze meubelen zijn intussen al een weekje verkrijgbaar… maar voorlopig enkel in China. Normaal gezien zouden wij in het Westen in de loop van oktober 2021 ook toegang moeten krijgen tot het gamma.

In totaal beslaat het assortiment meer dan 30 producten, waaronder bureaus, stoelen, bekerhouders en nog veel meer. Bekijk hieronder enkele afbeeldingen om een beeld te krijgen van wat ons zoal te wachten staat.