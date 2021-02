Apex Legends is inmiddels bijna 2 jaar oud en om dat te vieren, krijgt de game een Anniversary Collection Event. Ontwikkelaar Respawn Entertainment heeft daarvan nu de nodige details vrijgegeven. Zo gaat het evenement op 9 februari van start en komt het op 23 februari ten einde. De grootste blikvanger is de terugkeer van Locked and Loaded LTM. In deze modus start je de game direct met je volledige uitrusting, zodat je niet eerst een wapen moet zoeken om een gevecht aan te gaan.

Verder brengt de studio 24 van de populairste skins terug uit de voorgaande seizoenen, maar dan met rood/goud kleurenschema. Uiteraard kun je ook weer het nodige vrijspelen. Om precies te zijn: 22 items, waaronder 2 Event Packs en 10 Apex Packs. Inmiddels in seizoen 8 van Apex Legends in volle gang. Fuse is de nieuwe Legend en in deze Apex Legends trailer kun je Fuse volop in actie zien.