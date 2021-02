Een nieuw patent suggereert dat Sony van plan is om Wi-Fi ondersteuning toe te voegen aan de DualSense controller. Het patent, dat op 4 februari openbaar is gemaakt, legt uit dat de controller dan zowel over een bluetooth als een Wi-Fi verbinding beschikt. Het doel is om input lag te minimaliseren. Door van beide gebruik te maken, kan het systeem steeds zelf de snelste verbinding kiezen.

Op zich klinkt het raar om Wi-Fi toe te voegen. Dat loopt immers via je netwerk en is nooit sneller dan Bluetooth, tenzij het patent naar een Wi-Fi Direct verbinding refereert. Door gebruik te maken van een Wi-Fi Direct P2P verbinding, kan het sneller zijn dan bluetooth, maar de techneuten onder ons discussiëren daar nog over. Indien het geïmplementeerd wordt, gaat het waarschijnlijk om een nieuw model DualSense controller.