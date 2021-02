Een van de meest gespeelde PlayStation 5 games is natuurlijk Astro’s Playroom, die gratis bij elke console geleverd wordt. De game is met een speelduur van pakweg vier tot vijf uur niet al te lang, maar het is wel een fantastische manier om de nieuwe features van de DualSense te leren kennen.

Ook kon de game rekenen op hoge cijfers in de reviews vanwege de zeer degelijke kwaliteit, maar niet alles was al in orde. Dat blijkt uit update 1.500.000, die door Sony is uitgerold op het PlayStation Network. Deze update richt zich op wat kleine problemen, die nu verholpen moeten zijn.