De PlayStation 5 is al sinds eind vorig jaar in zeer veel landen te koop, maar er zijn ook een paar landen die nog wat langer geduld hebben moeten opbrengen. China valt hieronder, want daar is de nieuwe console van Sony nog altijd niet verkrijgbaar. Heel lang zal het overigens niet meer gaan duren, want Sony gaat de console ook daar verkopen.

De bedoeling is dat de PlayStation 5 in het tweede kwartaal van 2021 aangeboden gaat worden. Een datum werd nog niet genoemd, maar de release zou tussen maart en juni moeten plaatsvinden, zo laat PlayStation China weten in een nieuwjaarsgroetvideo.

Sony heeft toestemming gekregen om de hardware in het land uit te brengen en op dit moment werken ze aan toestemming voor software, zodat de Chinese gamers ook wat te spelen hebben. Zowel de digitale als console met disc zal in China verkocht worden.

