Eind vorige week verscheen de grote mid-season update voor Call of Duty: Black Ops Cold War. Een van de grotere toevoegingen was de Firebase Z map aan de Zombies modus en ook in de multiplayer werd er een map aan de roulatie toegevoegd. Verder werden er nog een hele hoop aanpassingen en verbeteringen over de gehele lijn doorgevoerd, zoals je hier kunt lezen.

Maar zoals wel vaker gebeurt blijken bepaalde aanpassingen in de praktijk toch niet zo goed uit te pakken. Zodoende werd er over het weekend nog een kleinere update uitgebracht en de details daarvan hebben we nu ook. Hieronder alle informatie wat dat betreft op een rijtje.

De meest belangrijke in de multiplayer is dat de impact na het springen ietwat is aangepast. Verder worden er nog wat tweaks doorgevoerd in de Zombies modus.