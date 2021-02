De gelukkige eigenaren van de PlayStation 5 hebben het waarschijnlijk al gemerkt, maar zowel de console als de DualSense controller zitten volgeplakt met duizenden iconische PlayStation iconen: Triangle, Square, Circle en Cross. Alleen al op de DualSense zijn er maar liefst 40.000(!) van deze rakkers aanwezig.

In een uitgebreid interview met The Verge laat senior art director Yujin Morisawa weten hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen in het productieproces. Morisawa zegt dat hier vele iteraties overheen zijn gegaan, voordat ze een goede balans wisten te vinden tussen een goede grip die ook weer niet te ruw aan de handen voelt.

De duizenden icoontjes worden er overigens niet later opgeplakt, ze zijn namelijk onderdeel van de shell van de controller, een hele fijne laser snijdt kleine spleten in het materiaal, waarna er gesmolten ABS plastic in wordt gegoten.

Actually applying the symbols to the DualSense gamepad was the easy part — because they’re not applied at all. Each and every one of those 40,000 symbols is part of the controller’s shell, created when beads of molten ABS plastic are squeezed into tiny laser-cut crevices during the standard injection-molding process. The design is optimized to keep the symbols intact as they’re popped out of the mold.