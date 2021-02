Fans van Final Fantasy VII zitten met smart te wachten op het tweede deel van de remake, maar wanneer deze zal verschijnen is nog niet bekend. Sterker nog, we weten nauwelijks iets over het volgende deel. Waarschijnlijk krijgen we deze week wel meer informatie over de game te horen.

Via aitaikimochi zijn we te weten gekomen dat coregisseur Motomu Toriyama via Twitter heeft gemeld dat hij aanwezig zal zijn tijdens een optreden van de ‘Final Fantasy 7 Remake Orchestra World Tour’. Tijdens dit concert zal Toriyama praten over nieuwe content die te maken heeft met Final Fantasy VII Remake.

Je zou kunnen denken dat we dan meer te horen krijgen over het tweede hoofdstuk. Square Enix heeft begin dit jaar ook een aantal handelsmerken in Europa vastgelegd die te maken hebben met de remake, maar wellicht gebruikt kunnen worden in aparte projecten. Het is dus nog even afwachten over wat voor content er gesproken zal worden.

TORIYAMA'S MESSAGE: "There will be a special part of the concert where I'll make an appearance and talk about a few FF7R contents to be revealed only during this event, so please tune in!"

UMM…..WHAT? Toriyama was not slated to make an appearance originally, so…? 👀 https://t.co/GVj8ozv0dx

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) February 8, 2021