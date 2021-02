The NioH Collection is sinds eind vorige week verkrijgbaar en ook wij zijn inmiddels hard bezig om de games te doorlopen, dus je kunt op een later punt een special van ons verwachten. Ook Digital Foundry heeft de collectie inmiddels nader bekeken, maar dan vanuit een technisch oogpunt.

In de onderstaande beelden vergelijken ze namelijk hoe de games op de PlayStation 5 draaien in vergelijking met de originele releases op de PlayStation 4. Zowel NioH 1 als 2 zijn namelijk verbeterd met een drietal grafische modi: ‘4K’, ‘PlayStation 5 Mode’ en ‘120Hz’, die ieder weer hun voor- en nadelen hebben.

NioH weet in elke modus goed te presteren en met name op 120 frames per seconde is de game erg indrukwekkend. In het geval van NioH 2 is het verhaal echter wat lastiger, want daar weet de game dat magische getal niet vast te houden. Daarbij geeft men echter wel de kanttekening dat fluctuaties tussen 100-120 frames per seconde minder opvallen.

Ook wij kijken natuurlijk naar de verschillen in de grafische opties, maar daar komen we in onze special uitgebreid op terug.