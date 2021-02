Afgelopen zondag werd de Super Bowl gespeeld en buiten een spannende finalewedstrijd staat dit evenement ook bekend om zijn reclames. Blood Bowl III introduceert zijn eigen variant in een nieuwe video.

Voor een reclameblok van 30 seconden tijdens Super Bowl LV moest er $5,6 miljoen neergelegd worden. Voor de bierreclame die voor Blood Bowl III werd gemaakt was er niet zoveel geld nodig en het resultaat kan je hieronder checken.

Om het derde deel van de reeks in de fantasy-versie van American Football te spelen, zal je nog even geduld moeten hebben. De game komt pas in augustus van dit jaar uit voor onder andere de PlayStation 4 en 5.