Vorig jaar juli liet Sony een aantal indiegames zien die in ontwikkeling zijn voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. Een van die titels was Maquette en daar is de releasedatum nu van bekendgemaakt.

In Maquette staat de relatie tussen een man en vrouw centraal en dit wordt gecombineerd met een puzzelgame. De wereld waarin je speelt bestaat uit een grote en kleine versie, en jouw acties kunnen beide beïnvloeden. Dit moet volgens de ontwikkelaar zorgen voor interessante puzzels. Spreekt dit je aan, dan kan je vanaf 2 maart met de game aan de slag.

Er is ook een nieuwe trailer van Maquette beschikbaar gesteld, die laat weten wie voor de stemmen zorgen in het spel. Dit zijn Bryce Dallas Howard (bekend van de Jurassic World-films) en Seth Gabel (die speelde in onder andere Fringe en Salem). De video kan je hieronder zien.