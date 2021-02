Fortnite is niet vies van samenwerken met andere populaire media, zo hebben we in het verleden bijvoorbeeld een grootschalige cross-over met Marvel gezien. Daarnaast verscheen G.I. Joe laatst in de Fortnite Store en het ziet er naar uit dat Epic Games ook samenwerkt met DC Comics.

Dataminers zijn in de recente Fortnite update gedoken en daar kwamen ze het personage The Flash tegen. Op basis van de opgedoken informatie ziet het er naar uit dat The Flash nog dit seizoen naar de game komt en dat samen met het zogeheten ‘The Flash Cup’, wat een speciaal toernooi lijkt te zijn.

Spelers kunnen via dit toernooi de skin van dit bekende personage bemachtigen, dus deelname is zeker de moeite waard. Lang zal het niet duren, want de opgedoken informatie geeft aan dat het evenement op 10 februari van start gaat en bedoeld is voor duo’s.

Officieel moet The Flash nog aangekondigd worden, maar dat zal vast snel volgen met de start van het evenement morgen.