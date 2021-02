Vorige maand hadden we nog een item over de slechtst gematchte gamemuziek met een trailer, nu hebben we juist een kandidaat voor het tegenovergestelde. De makers van PUSS! zitten er in ieder geval niet ver vanaf.

De game ontvangt een console trailer die wellicht net zo intens is als de game zelf. Eerder werd de game al uitgebracht op meerdere platforms, waaronder Steam, en vrijwel iedereen die de game speelde bleek laaiend enthousiast. En laten we eerlijk zijn, wie raakt er nu niet enorm hyped bij het zien (en horen!) van deze trailer?

De consoleversie van de game kent een aantal nieuwe levels en zal €11,99 kosten. Vanaf 19 februari kun je met de game aan de slag.