Er zit een nieuwe game aan te komen van het bekroonde InnerspaceVR, die onder meer verantwoordelijk was voor A Fisherman’s Tale. Dat bleek toen een zeer unieke game, maar het was qua besturing een beetje gammel zoals je ook in onze review kan lezen.

Hun nieuwste game genaamd Maskmaker, moet wederom een zeer unieke ervaring worden. Je neemt de rol aan van een leerling van een maskermaker in een vreemd, mysterieus universum waar de magie van de ambacht voor maskers geleerd kan worden. Wat er precies van je verwacht wordt, afgezien van het maken van maskers, wordt uit de trailer niet echt duidelijk. Wat we wel weten is dat je gaandeweg meer gebieden vrijspeelt, waarin nieuwe componenten voor maskers gevonden kunnen worden en dat er steeds nieuwe puzzels op je afkomen.

De game staat gepland voor een release op 20 april voor PlayStation VR.