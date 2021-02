Tetsuya Mizuguchi, de grote man achter de vr hits Tetris Effect en Rez Infinite, heeft laten weten dat zijn studio bezig is met een nieuwe game voor de PlayStation 5. De game zal in de voetsporen treden van wat we al kennen van Enhance Games, dus dat belooft veel goeds.

Zoals verwacht werd meteen de nadruk gelegd op het gebruik van al het nieuwe wat de PlayStation 5 te bieden heeft, waaronder 3D audio en haptische feedback. De precieze implementatie daarvan is nog niet toegelicht, maar het staat zeker centraal.

Mizuguchi is in ieder geval erg enthousiast over de unieke features van de console, dat blijkt wel uit een recent interview met Famitsu.

“When haptics (tactile technology) is added to the mix, the total integrated experience of visuals, sound, and tactile sensations is not just multiplied, but multiplied by a factor of several. When that happens, things start to happen that in the past would not have felt like this in a game. We believe that we can make it happen, and we’re climbing the stairs one by one.”