In februari 2019 lanceerde Anthem, maar de game viel behoorlijk tegen en kreeg veel kritiek te verduren. Geruime tijd later besloten EA en BioWare om de game op een of andere manier opnieuw te gaan maken en sindsdien hebben we slechts een paar kleine updates gehad over de stand van zaken.

Het is op dit moment onduidelijk hoe het er met Anthem voor staat, maar volgens een bericht van Bloomberg zal er deze week een cruciale meeting plaatsvinden. EA zal namelijk de laatste versie van Anthem gaan bekijken en beoordelen. Op basis daarvan zal besloten worden of het team uitgebreid wordt of dat ze de stekker uit het project trekken.

Het hangt dus allemaal van de staat van de game af en of EA er nog een toekomst in ziet. Indien dat niet het geval is, dan is het aannemelijk dat het over en uit is voor Anthem.