De E3 van 2020 werd ondanks alle inspanningen van de ESA uiteindelijk geannuleerd vanwege de pandemie. Gezien we er nog steeds middenin zitten, is de kans op grootschalige evenementen anno 2021 zo goed als nihil en dat geldt ook voor de E3, die dit jaar wederom niet fysiek zal plaatsvinden.

Wel is de organisatie van plan om een digitaal evenement te organiseren dit jaar, wat van 15 tot en met 17 juni zal plaatsvinden. In aanloop naar dit evenement wil de organisatie op 14 juni een twee uur durende show organiseren in samenwerking met partners, uitgevers, streamers en media.

Op dit moment is de ESA in gesprek met uitgevers, ontwikkelaars en andere betrokken partijen om de E3 ervaring te transformeren naar iets nieuws. Binnenkort hoopt men meer details te kunnen delen.