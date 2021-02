Elke keer als Take-Two Interactive een meeting organiseert voor aandeelhouders, dan is er een steevast positief nieuwtje. Dat is de groei in verkopen van Grand Theft Auto V, want hoewel de oorspronkelijke game ruim zeven jaar oud is, verkoopt het nog altijd.

De laatste stand van zaken is dat de vijfde telg in de franchise op maar liefst 140 miljoen verkochte exemplaren zit. Daarmee ziet de uitgever een flinke groei ten opzichte van de vorige keer dat ze verkoopcijfers konden melden, toen stond Grand Theft Auto V op 130 miljoen exemplaren.

Verder kon de uitgever nog kwijt dat er op dit moment 93 games in ontwikkeling zijn, waarvan we in de komende maanden aankondigingen mogen verwachten.