In september 2020 lieten we weten dat We Were Here van de Nederlandse ontwikkelaar Total Mayhem Games naar de PlayStation 4 zou komen. Inmiddels is dat een feit, want de genoemde game is nu beschikbaar in de PlayStation Store en dat geheel gratis.

Je kunt de game kosteloos downloaden en daarvoor kan je hier terecht. De rest van de serie: We Were Here Too en We Were Here Together verschijnt op 23 februari en daar zal naar verwachting wel een prijskaartje aan hangen.

Hieronder een trailer van We Were Here om een indruk te krijgen van de game. Download het zeker even, het is immers toch gratis.