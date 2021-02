Er is al een uitbreiding uitgekomen voor The Outer Worlds en het was ook al bekend dat er een tweede in de pijplijn zit. Private Division laat nu weten dat deze uitbreiding nog voor april dit jaar beschikbaar zal worden gesteld.

De tweede uitbreiding voor The Outer Worlds heet ‘Murder on Eridanos’ en is het vervolg op ‘Peril on Gorgon’. Wat we hiervan mogen verwachten is nagenoeg niet bekend, want de details die gegeven zijn is slechts één zin, en die luidt als volgt: