Films gebaseerd op games staan niet echt bekend om hun hoge kwaliteit, maar er wordt met man en macht gewerkt om de prent gebaseerd op Borderlands te laten slagen. Er is namelijk wederom een grote ster aan de cast toegevoegd.

Cate Blanchett en Kevin Hart zijn al aan boord gehaald en nu is daar ook Jamie Lee Curtis aan toegevoegd. Zij zal de rol vertolken van dr. Patricia Tannis, de wetenschapper en archeologe die de ‘Vault Hunters’ bijstond in de games. In de film zal zij een belangrijke rol spelen om de ‘vault’ te vinden, maar haar verleden met Lilith zorgt voor complicaties.