Little Nightmares wist in 2017 hoge ogen te gooien en dat was voor Bandai Namco een reden om Tarsier Studios groen licht te geven voor een vervolg. Deze zal morgen uitkomen, maar er is nu al een lanceringstrailer vrijgegeven. Die kan je onder dit bericht checken.

Little Nightmares II borduurt voort op het eerste deel en voegt daar nu een extra personage aan toe: Mono. Hier krijg je de controle over en Six – het hoofdpersonage van het eerste deel – zal als gids dienst doen. Samen gaan jullie op zoek om de geheimen van ‘The Signal Tower’ te ontrafelen.

Het vervolg op Little Nightmares zal morgen te spelen zijn op de PlayStation 4. Er is ook een PS5-versie onderweg, maar die zal op een latere datum worden uitgegeven. Wanneer dit exact zal zijn is nog niet bekend.