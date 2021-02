In de eerste dagen van de Blu-ray disc moest Sony nog de strijd aangaan met Microsoft, die met de zogeheten HD-DVD op de proppen kwam. Het duurde niet lang voordat Sony’s disc format de race had gewonnen en nu heeft zelfs Microsoft’s nieuwe console – de Xbox Series X – een Blu-ray drive in de unit zitten.

Dat maakt het natuurlijk interessant om te weten welke console de betere Blu-ray drive heeft, een test die door het YouTube kanaal HDTVTest uitgebreid is aangepakt. De conclusie is – gezien Sony’s langere expertise met het format – misschien geen enorme verrassing, maar de drive in de PlayStation 5 komt als beste uit de test.

Zo wil de drive van de Xbox Series X hier en daar frames skippen als je door scènes heen spoelt, en de console van Microsoft gaat niet verder dan 10bit RGB. Ondertussen biedt Sony’s PlayStation 5 een output van het volledige 12bit YCbCr 4:4:4 kleurenformaat aan, wat een significante verbetering is.

Je kunt de beelden van de uitgebreide testmethodes hieronder bekijken.